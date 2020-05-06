Владимир Путин проведёт очередное совещание по коронавирусу
6 мая президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание по коронавирусу. Оно будет посвящено реализации мер по борьбе с коронавирусом, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент также заслушает от участников совещания рекомендации по выходу после майских праздников из режима ограничений.
К сегодняшнему дню правительство должно подготовить доклад по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения. Во время последнего выступления Владимир Путин объявил о нерабочих днях 6,7 и 8 мая.