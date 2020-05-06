«Низкий поклон деду!» - Жительница Гдова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды»

12:00, 06 мая 2020, ПАИ

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Жительница Гдова Елена Созина-Косенкова в социальной сети «ВКонтакте» в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» вспомнила о своём дедушке Алексее Кирилловиче Косенкове.

«Мой дед был призван на фронт в 1941 году, а уже в апреле 1942 года пропал без вести. Вечная память и низкий поклон! Я тобой горжусь!» - написала Елена и приложила к записи не только фотографию деда, но и стихотворение Ольги Безруковой памяти солдат, пропавших без вести в годы войны.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».