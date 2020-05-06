«Дедуля, мы тебя помним»: жительница Бежаниц рассказала о противостоявшем в одиночку 15 немцам дедушке

17:13, 06 мая 2020, ПАИ

Жительница Бежаниц Любовь Озерская в социальной сети «ВКонтакте» в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказала о своем деде Александре Кузике, в одиночку противостоявшем 15 немецким солдатам.

Александр Кузик родился 22 марта 1915 года в деревне Горивицы Торопецкого района Тверской области, скончался 1 октября 1978 года. Окончил Великолукскую сельскохозяйственную школу пчеловодов. С 6 марта 1934 года работал колхозником в сельхозартели «Путь Калинина». С февраля 1938 года являлся инструктором пчеловодства Холмского р-на Великолукской окружной базы пчеловодства.

«Мобилизован в Красную армию Бежаницким РВК 15 июня 1941 года, участвовал в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, – рассказала Любовь Озерская. – С 11 ноября 1942 года на Калининском фронте, с 13 октября 1943 года на 2-м Прибалтийском фронте, с 9 февраля 1944 года на Ленинградском фронте, с 13 марта 1945 года на 2-м Прибалтийском фронте в составе 1-й стрелковой роты 921-го Эстонского стрелкового Краснознамённого полка 249-й Эстонской стрелковой Краснознамённой дивизии в должности командира отделения».

Внучка Александра Кузика сообщила, что 4 августа 1941 года и 12 октября 1944 года на Ленинградском фронте её дед был легко ранен, а 24 октября 1942 года на Калининском фронте получил тяжелое ранение. «Из наградного листа от 7 апреля 1945 года: «24 марта 1945 года в боях за освобождение Советской Латвии, будучи в окружении противника в районе южнее деревни Вибетари, сержант Кузик А. К. охранял штаб батальона. Внезапно на него напала группа немцев из 10 человек. Товарищ Кузик не растерялся и быстро открыл по фашистам огонь из автомата. Пятерых он уложил на месте, шестого тяжело ранил, а остальные четверо обратились в бегство. В то же время другая группа немцев из 5 человек пыталась внезапно ударить с тыла по штабу батальона. Бдительный товарищ Кузик заметил это и снова открыл огонь, уничтожив при этом еще 2 фашистов, и ранил остальных. В тот же день товарищ Кузик под вражеским огнем вынес с поля боя и доставил в медпункт тяжелораненого командира батальона», – добавила Любовь Озерская.

14 января 1944 года Александр Кузик награждён медалью «За боевые заслуги», 30 апреля 1945 года – орденом Славы III степени. Также награждался юбилейными медалями.

Александр Кузик был демобилизован 16 ноября 1945 года в звании сержанта. «После демобилизации проживал в деревне Калинино Бежаницкого района. Член ВКП(б) с 1944 года. С 1946 года по 1951 год работал агрономом Сущевского с/с. С 1952 года по 1954 год – председатель колхоза «Имени Калинина». С 1955 года по 1960 год – учётчик Сущевской МТС. С 1961 года по 1975 год работал охотоведом Бежаницкого района Государственной охотничьей инспекции при Псковском облисполкоме. С 1974 года – председатель Бежаницкого районного совета Всероссийского общества охраны природы», – отметила Любовь Озерская.

Александр Кузик захоронен на гражданском кладбище в деревне Калинино Бежаницкого района. «Дедуля, мы тебя помним, любим, гордимся!» – добавила его внучка.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».