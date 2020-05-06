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Общество

10 тысяч ветеранов Псковской области получат подарочные продуктовые наборы

В Псковской области почти 10 тысяч ветеранов получат подарочные продуктовые наборы. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания регионального оргкомитета «Победа» 6 мая.

«13,6 миллиона рублей выделили на закупку подарочных продуктовых наборов для ветеранов и приравненных к ним категорий, - отметил губернатор. – Всего такие наборы получат почти 10 тысяч человек».

По словам губернатора, с 4 мая наборы начали передавать в муниципалитеты. До 7 мая они будут переданы получателям.

«Хочу обратить внимание глав на соблюдение сроков хранения и раздачи продуктовых наборов, - отметил Михаил Ведерников. – Не все продуктовые наборы имеют длительное хранение».

Также губернатор отметил, что, помимо цифровых мероприятий, ведётся подготовка к украшению городов и посёлков с использованием символики 75-летия Победы. На улицах будут также звучать тематические песни.

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