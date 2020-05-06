Полиция Псковской области обеспечена защитными масками на ближайшие 11 дней

12:42, 06 мая 2020, ПАИ

Полиция Псковской области обеспечена защитными масками на ближайшие 11 дней, сообщил начальник регионального УМВД Алексей Овсянников. Об этом с заседания оргкомитета «Победа» 6 мая сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопрос губернатора Михаила Ведерникова, Алексей Овсянников также добавил, что в ближайшие дни ожидается поставка дополнительных средств защиты, если она не состоится, за помощью обратятся к главе региона.

Алексей Овсянников доложил, что порядок на улицах городов в Псковской области будут обеспечивать не только сотрудники полиции, но и росгвардейцы, и дружинники. На случай непредвиденных обстоятельств предусмотрен также определённый резерв сил. «Везде, где всё-таки состоятся памятные мероприятия, будут присутствовать сотрудники полиции», - уточнил начальник УМВД.

Особое внимание планируется уделить охране памятников и воинских захоронений в Псковской области: 1 тысячу 159 монументов будут охранять более 9 тысяч правоохранителей.