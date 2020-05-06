В Пскове Росгвардия откроет памятную доску в честь героя Николая Васильева
Региональное управление Росгвардии планирует открыть мемориальную доску в честь Николая Васильева – участника Великой Отечественной войны, командира партизанской бригады, героя Советского Союза. Об этом на заседании регионального оргкомитета «Победа» 6 мая сообщил начальник управления, полковник полиции Игорь Иванов.
Управление Росгвардии располагается в Пскове на улице Николая Васильева – Героя Советского Союза, поэтому росгвардейцы решили увековечить память о партизане, открыв памятную доску.
Губернатор Михаил Ведерников попросил начальника провести торжественное мероприятие с минимальным количеством участников из-за угрозы распространения коронавируса.
Кроме того, управление примет участие в поздравлении ветеранов Псковской области в День Победы.