Более 15 городских онлайн-мероприятий запланировано в Пскове ко Дню Победы

12:52, 06 мая 2020, ПАИ

С 6 по 10 мая в Пскове ко Дню Победы запланировано более 15 городских онлайн-мероприятий. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на заседании регионального оргкомитета «Победа» 6 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков также рассказал, что в оформлении Пскова задействовано 1 тыс. 608 флагов и 15 баннеров, а управляющим компаниях рекомендовано вывесить флаги Победы на фасадах жилых домов. Кроме того, как подчеркнул Александр Братчиков, совместно с 76-й дивизией ВДВ организовано движение пяти мобильных музыкальных групп.

Глава администрации Пскова отметил, что нуждающимся гражданам уже выдано порядка 500 продуктовых наборов, до 7 мая будут розданы остальные. Также 7 мая в Пскове будут обработаны дезинфектором автобусные остановки в Пскове.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в последнее время псковичи довольны уборкой города, и подчеркнул, чтобы это продолжалось и далее.