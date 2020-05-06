Более 340 псковских спасателей выйдут на службу 9 мая

13:07, 06 мая 2020, ПАИ

В Псковской области 344 человека личного состава МЧС выйдут на службу в День Победы. Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов во время заседания регионального оргкомитета «Победа» 6 мая, в этом году из-за пандемии коронавируса в регионе пройдёт не так много мероприятий, поэтому понадобится меньше спасателей, чем обычно. Но несмотря на это, все подразделения в области будут дежурить круглосуточно.

Группировка сил МЧС 9 мая составит 344 человека: более 250 спасателей первого звена и более 80 – второго звена. Кроме того, в Псковской области ежедневно работает группа из 12 человек для проведения поисково-спасательных работ на воде.

«Сил и средств у нас достаточно», - резюмировал начальник управления.

Также Валерий Филимонов сообщил, что сотрудники МЧС обеспечены средствами индивидуальной защиты до конца мая, сбоев в доставке не предвидится.