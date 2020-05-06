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Общество

131 жителя Псковской области госпитализировали с ОРВИ за неделю

Полторы тысячи псковичей болеют ОРВИ. Фото: Дарья Хваткова.

За неделю в Псковской области госпитализировали 131 человека с ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в Псковской области заболели ОРВИ 1507 человек. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области ниже недельного эпидпорога на 59,5 %.

В Пскове заболели ОРВИ 754 человека.

В ведомстве напоминают, что при появлении первых симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью, чтобы не допустить развития тяжёлых осложнений. При ухудшении самочувствия нужно вызвать врача и оставаться дома.

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