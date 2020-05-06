139 псковских семей получили сертификаты на маткапитал без подачи заявления

14:02, 06 мая 2020, ПАИ

В Псковской области 139 сертификатов на материнский капитал оформили в проактивном режиме, то есть семье для этого не нужно было подавать заявление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

С 15 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса ПФР оформляет сертификаты в беззаявительном режиме. С этого момента уже 139 псковских семей получили документ.

Сведения о рождении ребенка поступают в Пенсионный фонд из государственного реестра записей актов гражданского состояния, данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в «личный кабинет» мамы на сайте ПФР или портале госуслуг.

Сам сертификат теперь оформляется только в электронном виде. При необходимости бумажная копия электронного документа может быть заверена руководителем органа по месту обращения.

Размер материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и составляет 616 617 рублей.

Всего с 2007 года в Псковской области выдано более 38,8 тысячи сертификатов на материнский капитал.