Судебные приставы привели в порядок братское захоронение в Себежском районе

14:18, 06 мая 2020, ПАИ

В Себежском районе судебные приставы привели в порядок братское захоронение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В преддверии Дня Победы работники отдела судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов привели в порядок территорию братского захоронения мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны в деревне Поповка Себежского района.

На братском захоронении установили пирамидальный обелиск с текстом «Здесь 29 марта 1943 года немецко-фашистскими захватчиками были расстреляны и сожжены советские граждане» и выгравировали 17 фамилий жителей деревни.

Судебные приставы привезли к братскому захоронению необходимый инвентарь. Была также скошена трава, убраны ветки деревьев и почищен обелиск.