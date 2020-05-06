Борис Ёлкин: Мы предписываем подрядчикам соблюдать все меры предосторожности

14:25, 06 мая 2020, ПАИ

«Мы предписываем подрядным организациям соблюдать все меры предосторожности», – сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в эфире ПАИ-live.

При этом он напомнил, что средства индивидуальной защиты – маски – необходимо носить лишь при определённых условиях, в местах скопления людей. «На улице не всегда надо носить маски – это санитарные врачи говорят», – пояснил Борис Ёлкин.

По его словам, если дорожные рабочие сохраняют социальную дистанцию, острой надобности в ношении масок нет.

Председатель комитета сообщил, что многие подрядные организации измеряют рабочим температуру. «Все понимают, что один заразившийся может подкосить большую часть персонала. Это большие риски. И это может сказаться на своевременности и качестве выполненных работ», – добавил Борис Ёлкин.