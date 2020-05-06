0
16:00
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
15:49
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей
15:48
Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы
15:32
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
15:04
ФОТОФАКТ: Псковичи готовятся ко Дню Победы
14:52
С 7 по 9 мая псковичи могут написать «Письмо Победы»
14:28
В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси
Еще новости
Общество

В России около 4 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

Около четырех тысяч зараженных коронавирусом россиян находятся в тяжелом состоянии, около 1,5 тысяч из них – в реанимации. Как пишет ТАСС, об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Все пациенты ведутся совместно с федеральным консультативным центром, и нами создана информационная система, на которой виден каждый пациент (амбулаторный и стационарный), на какой койке он сейчас находится. Поэтому мы можем видеть всех пациентов на койках. Сегодня таких пациентов 80 тысяч. Это не только с коронавирусной инфекцией, это те, кто поступает с неуточненными диагнозами и внебольничными пневмониями», - сказал Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения России сообщил, что в тяжелом состоянии находятся четыре тысячи пациентов по всей России, на реанимационных койках - от 1200 до 1500 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Штрафы получили жители Петербурга, жарившие шашлыки на Сенной площади 15 мая откроются границы между Эстонией, Латвией и Литвой Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин Заражённый коронавирусом премьер-министр России идёт на поправку Более 9 млн масок производится в России за сутки Жертвой коронавируса стал главный врач Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон Три члена правительства РФ заразились коронавирусом Россия не вышла на плато по коронавирусу, заявил министр здравоохранения Ситуацию с коронавирусом в регионах оценил Дмитрий Песков В России около 4 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
06 мая 2020
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей
06 мая 2020
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей
Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы
06 мая 2020
Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
06 мая 2020
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
ФОТОФАКТ: Псковичи готовятся ко Дню Победы
06 мая 2020
ФОТОФАКТ: Псковичи готовятся ко Дню Победы
С 7 по 9 мая псковичи могут написать «Письмо Победы»
06 мая 2020
С 7 по 9 мая псковичи могут написать «Письмо Победы»
В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси
06 мая 2020
В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси
Борис Ёлкин: Мы предписываем подрядчикам соблюдать все меры предосторожности
06 мая 2020
Борис Ёлкин: Мы предписываем подрядчикам соблюдать все меры предосторожности

Идет загрузка...