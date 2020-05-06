В России около 4 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

14:26, 06 мая 2020, ПАИ

Около четырех тысяч зараженных коронавирусом россиян находятся в тяжелом состоянии, около 1,5 тысяч из них – в реанимации. Как пишет ТАСС, об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Все пациенты ведутся совместно с федеральным консультативным центром, и нами создана информационная система, на которой виден каждый пациент (амбулаторный и стационарный), на какой койке он сейчас находится. Поэтому мы можем видеть всех пациентов на койках. Сегодня таких пациентов 80 тысяч. Это не только с коронавирусной инфекцией, это те, кто поступает с неуточненными диагнозами и внебольничными пневмониями», - сказал Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения России сообщил, что в тяжелом состоянии находятся четыре тысячи пациентов по всей России, на реанимационных койках - от 1200 до 1500 человек.