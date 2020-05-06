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Общество

С 7 по 9 мая псковичи могут написать «Письмо Победы»

В течение трёх дней - с 7 по 9 мая - жители Псковской области могут отправить поздравительные письма ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии «Единая Россия».

Девиз акции: «Скажи спасибо лично!». Для участия в акции необходимо скачать бланк письма на сайте волонтёрыпобеды.рф, заполнить и выслать на электронную почту - pismo@vsezapobedu.com.

Активисты организации «Волонтёры Победы» доставят каждое письмо адресатам - ветеранам Великой Отечественной войны.

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