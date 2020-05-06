Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!»

15:11, 06 мая 2020, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Заявки принимаются от молодых людей 14-35 лет, уточнили в региональной администрации.

Приём работ продлится до 1 октября на официальном сайте конкурса anticorruption.life в двух номинациях — «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса. Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).