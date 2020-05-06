Налоговые поступления в России сократились в апреле на 30%

16:23, 06 мая 2020, ПАИ

Налоговые поступления в России сократились в апреле на 30%. Об этом сообщил заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров на совещании о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы под председательством президента Владимира Путина 6 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом снизился налог на добычу полезных ископаемых, налог на доходы физических лиц упал на 14%, отметил Даниил Егоров.

По его словам, в секторе розничного рынка не работают более 36% компаний, а выручка просела на 25%. Даниил Егоров напомнил, что всем компаниям страны предоставлена отсрочка по предоставлению деклараций, не работают взыскания, приостановлены проверки, введён мораторий на банкротство.

Заместитель руководителя ФНС России добавил, что четверть всех предприятий и индивидуальных предпринимателей в стране попадают в пострадавшие отрасли и на них распространяются те или иные меры поддержки.