Псковская библиотека приняла участие в акции «Читаем детям о войне»

16:51, 06 мая 2020, ПАИ

В акции «Читаем детям о войне» приняла участие библиотека для детей и юношества имени Каверина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Восьмой год Псковская областная библиотека для детей и юношества принимает участие в международной акции «Читаем детям о войне». В этом году акция прошла онлайн, специалист отдела обслуживания детей и подростков библиотеки Галина Селянина прочла стихотворение поэта-фронтовика Константина Симонова «Сын артиллериста».

Мероприятие по поддержке чтения литературы о Великой Отечественной войне проходит в более чем 80 регионах страны, а также в Белоруссии и Казахстане. В разные годы акцию поддерживали в Канаде, Люксембурге, Иране, Узбекистане, Армении и Монголии, на Украине.