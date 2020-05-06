0
17:52
Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00
17:45
«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы
17:25
8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы
17:13
«Дедуля, мы тебя помним»: жительница Бежаниц рассказала о противостоявшем в одиночку 15 немцам дедушке
16:32
Акция по раздаче масок на автобусных остановках началась в Пскове
16:30
О поэтапном снятии ограничительных мер рассказала главный санитарный врач РФ
16:00
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
Еще новости
Общество

8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы

251 вазон установят в областном центре к 9 Мая. Фото: Instagram УГХ Пскова.

К 9 мая в Пскове высадят 8660 цветов виолы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, несмотря на отмену массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, город к празднику Победы украсят.

До 9 мая в Пскове высадят в 251 вазон 8660 цветов виолы. 20 корзин с анютиными глазками уже установили.

Управление городского хозяйства просит жителей города бережно относиться к высаженным цветам. «Надеемся, что плачевная практика краж цветочной рассады и вандальное переворачивание вазонов прекратятся», - сообщает в своем Instagram УГХ администрации Пскова.

В каких масштабных онлайн-акциях к 75-летию Победы можно принять участие, читайте здесь>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
В Островском районе благоустроили воинский мемориал памяти погибших колхозников «Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы Акция «Георгиевская ленточка» в Великих Луках проходит в новом формате 8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы «Дедуля, мы тебя помним»: жительница Бежаниц рассказала о противостоявшем в одиночку 15 немцам дедушке Первый в регионе «Палисадник Победы» оформили в Пушкиногорском районе Псковская библиотека приняла участие в акции «Читаем детям о войне» Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне ФОТОФАКТ: Псковичи готовятся ко Дню Победы С 7 по 9 мая псковичи могут написать «Письмо Победы»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00
06 мая 2020
Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00
«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы
06 мая 2020
«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы
8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы
06 мая 2020
8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы
«Дедуля, мы тебя помним»: жительница Бежаниц рассказала о противостоявшем в одиночку 15 немцам дедушке
06 мая 2020
«Дедуля, мы тебя помним»: жительница Бежаниц рассказала о противостоявшем в одиночку 15 немцам дедушке
Акция по раздаче масок на автобусных остановках началась в Пскове
06 мая 2020
Акция по раздаче масок на автобусных остановках началась в Пскове
О поэтапном снятии ограничительных мер рассказала главный санитарный врач РФ
06 мая 2020
О поэтапном снятии ограничительных мер рассказала главный санитарный врач РФ
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
06 мая 2020
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей
06 мая 2020
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей

Идет загрузка...