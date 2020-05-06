8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы

17:25, 06 мая 2020, ПАИ

К 9 мая в Пскове высадят 8660 цветов виолы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, несмотря на отмену массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, город к празднику Победы украсят.

До 9 мая в Пскове высадят в 251 вазон 8660 цветов виолы. 20 корзин с анютиными глазками уже установили.

Управление городского хозяйства просит жителей города бережно относиться к высаженным цветам. «Надеемся, что плачевная практика краж цветочной рассады и вандальное переворачивание вазонов прекратятся», - сообщает в своем Instagram УГХ администрации Пскова.

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