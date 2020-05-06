В каких масштабных онлайн-акциях к 75-летию Победы можно принять участие

11:19, 06 мая 2020, ПАИ

Несмотря на то что основные торжественные мероприятия на День Победы в этом году отменены из-за пандемии, большая часть акций переместилась в онлайн, и у каждого из нас есть шанс принять участие в праздновании 9 Мая вместе со всей страной. Портал мывместе2020.рф собрал список масштабных акций, приуроченных к 75-летию Победы.

«Бессмертный полк онлайн» – обычно проходит по городам, а в этом году герои со всей страны встретятся в одном строю. Просто загрузите фотографию своего героя на сайте.

«Мечты победителей» – желающие помогают ветеранам Великой Отечественной войны исполнить их заветные желания, фото и видео публикуются в сети под хештегами #МечтыПобедителей #75правилжизнипобедителей

Всероссийское исполнение песни «День Победы» пройдёт 9 мая в 19:00 сразу после минуты молчания. Выходите на балкон с портретами родных, принимавших участие в войне, и выкладывайте видео с акции с хештегами #ЭтотДеньПобеды #МыВместе.

«Поем двором» – в рамках этой акции во дворах домов, где живут ветераны, вечером 9 мая пройдут концерты, в которых может принять участие каждый.

Всемирный марафон «Песни Великой Победы» – исполнение песен военных лент из разных точек земного шара; видео публикуются под хештегами #ПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs #GreatVictoryPoems #Katusha #GreatVictory #9may.

Паблик-арт «Победа. Одна на всех» – открытки на асфальте для ветеранов во дворах их домов.

#Окна_Победы – можно украсить окна дома символами Великой Победы, чтобы их видели соседи и прохожие.

«Сад памяти» – посадите дерево в память о своём Герое и отметьте его на карте.

#МыВместе – станьте волонтёром и доставляйте ветеранам не только продукты и лекарства, но и подарки и поздравления с Днём Победы.

#ГеоргиевскаяЛенточка – опубликуйте под этим хештегом фотографию с георгиевской лентой и расскажите, почему для вас важен этот памятный знак.

#ПамятиГероев2020 – под этим хештегом публикуются видео с рассказами о героях войны и тружениках тыла.