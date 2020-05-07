Александр Котов поздравил псковичей с Днём радио

09:10, 07 мая 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил работников и ветеранов отрасли связи, информационных технологий и электронных СМИ с Днём радио, который отмечается сегодня, 7 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер областного Собрания напомнил, что в этом году праздник связан с двумя юбилейными датами. 125 лет назад русский учёный и инженер Александр Попов продемонстрировал изобретённый им радиоприёмник и провёл первый в мире сеанс радиосвязи. А 75 лет назад в Советском Союзе День радио сделали ежегодным государственным праздником. «Радио стало неотъемлемой частью жизни людей – и долгожданное известие об окончании войны страна узнала тоже по радио», - подчеркнул Александр Котов.

В то же время он отметил, что сегодня радиоточка стала раритетом. Её сменили новые виды коммуникаций, в основе которых лежит изобретение беспроводной связи. «Современный мир пронизан информационными потоками и невидимыми сетями передачи данных. Мобильная и спутниковая связь, интернет, телекоммуникационные технологии стали не просто привычны, а жизненно необходимы: даже находясь на дистанции, мы можем быть вместе – общаться, обмениваться информацией, учиться, работать», - подчеркнул спикер.

В праздничный день Александр Котов пожелал псковичам здоровья, благополучия, успехов и хороших новостей.