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Общество

Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области выросло до 270

Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области выросло до 270, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

Количество выздоровевших псковичей увеличилось с 34 до 41 человека. Число смертей остаётся прежним - 8. Лаборатории провели 11 698 исследований на коронавирус.

Больше всего подтверждённых случаев в Пскове - 82, на втором месте - Островский район - 41, на третьем - Великие Луки с 24 случаями.

В остальных муниципалитетах статистика выглядит так: Бежаницкий район - 1 случай, Великолукский район – 3, Гдовский район – 14, Дедовичский район – 7, Дновский район - 1, Красногородский район – 3, Куньинский район - 1, Невельский район - 20, Новоржевский район – 3, Новосокольнический район - 23, Опочецкий район – 4, Палкинский район - 1, Печорский район – 5, Плюсский район – 1, Порховский район - 3, Псковский район – 17, Пустошкинский район – 5, Пушкиногорский район - 1, Пыталовский район – 2, Себежский район – 1, Стругокрасненский район – 6, Усвятский район - 1.

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