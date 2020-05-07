Ещё 88 человек умерли от коронавируса в России
За последние сутки в 84 регионах России выявлен 11 231 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За сутки в стране зафиксировано 88 летальных исходов, полностью выздоровело 2476 человек.
Всего на 7 мая в России зарегистрировано 177 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 1625 человек, выздоровело – 23 803.
В Псковской области выявлено 270 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 41 пскович, умерло – восемь.