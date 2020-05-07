Заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов станет гостем ПАИ-live в 12:00
Заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов станет гостем проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live в четверг, 7 мая, в 12:00.
Как перестроили работу ОНФ в период пандемии коронавируса? Как себя чувствует волонтёрское движение в России? Есть ли заразившиеся среди волонтёров, которые помогают медикам? Какие меры поддержки добровольцев предусмотрены в России? Об этом в прямом эфире ПАИ-live Александр Машкарин поговорит с заместителем руководителя исполкома ОНФ.
Прямую трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации