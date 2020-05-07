0
14:18
Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота
13:01
Нефтяной апокалипсис: как коронавирус повлиял на добычу и стоимость нефти
12:47
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
12:39
Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно»
12:33
Подписан контракт на установку освещения на пешеходных переходах в Псковском, Печорском и Палкинском районах
12:23
Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории
12:22
Дмитрий Поликанов рассказал о «магистральном направлении» работы ОНФ
Еще новости
Общество

Мошенники активизировались в России на фоне пандемии коронавируса

В России на фоне пандемии коронавирусной инфекции активизировались мошенники. Об этом заявил заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов в эфире ПАИ-live 7 мая.

Дмитрий Поликанов отметил, что мошенники даже пытаются выдавать себя за волонтёров, которые помогают людям в условиях борьбы с коронавирусом.

Он напомнил, что волонтёры ОНФ по адресам граждан приходят только по заявкам и по звонку, у них есть соответствующий бедж, а также они называют номер заявителя как кодовое слово. По его словам, всё это необходимо для того, чтобы защитить людей от мошенничества. «У нас было 2-3 случая, когда бдительные люди ловили вместо волонтёров мошенников», - уточнил спикер.

Дмитрий Поликанов подчеркнул, что ОНФ работает над тем, чтобы противостоять мошенничеству. «Мы сделали сообщество «Стоп угроза», где в ролике рассказывается, как избежать мошенничества», - уточнил он.

По его словам, главная задача мошенника – вывести человека из состояния баланса. «В случаях, когда вам что-то предлагают, нужно включать мозг, звонить родственникам и только после этого делать какие-то шаги», - заключил спикер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Нефтяной апокалипсис: как коронавирус повлиял на добычу и стоимость нефти Мошенники активизировались в России на фоне пандемии коронавируса «Дистанционка» с заместителем руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрием Поликановым (ЗАПИСЬ ЭФИРА) Заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов станет гостем ПАИ-live в 12:00 Борьба с COVID-19: ПАИ-live c Александром Нестеруком (ЗАПИСЬ ЭФИРА) Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук станет гостем ПАИ-live «Дистанционка» с директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым (ЗАПИСЬ ЭФИРА) Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00 В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси Борис Ёлкин: Мы предписываем подрядчикам соблюдать все меры предосторожности
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота Владелец «Спартака» заболел коронавирусом Нефтяной апокалипсис: как коронавирус повлиял на добычу и стоимость нефти ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона Мошенники активизировались в России на фоне пандемии коронавируса Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно» На медиков будут распространяться те же привилегии, что и на военнослужащих – Дмитрий Поликанов Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории Более 100 тысяч россиян стали волонтёрами во время пандемии коронавируса Российские работодатели: После «удалёнки» сотрудникам потребуется время на адаптацию в офисе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота
07 мая 2020
Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
07 мая 2020
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно»
07 мая 2020
Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно»
Подписан контракт на установку освещения на пешеходных переходах в Псковском, Печорском и Палкинском районах
07 мая 2020
Подписан контракт на установку освещения на пешеходных переходах в Псковском, Печорском и Палкинском районах
Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории
07 мая 2020
Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории
Дмитрий Поликанов рассказал о «магистральном направлении» работы ОНФ
07 мая 2020
Дмитрий Поликанов рассказал о «магистральном направлении» работы ОНФ
Порховские единороссы присоединились к акции «Палисадник Победы»
07 мая 2020
Порховские единороссы присоединились к акции «Палисадник Победы»
Псковичка узнала о подвигах своего прадедушки из рассекреченных архивов
07 мая 2020
Псковичка узнала о подвигах своего прадедушки из рассекреченных архивов

Идет загрузка...