Мошенники активизировались в России на фоне пандемии коронавируса

12:42, 07 мая 2020, ПАИ

В России на фоне пандемии коронавирусной инфекции активизировались мошенники. Об этом заявил заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов в эфире ПАИ-live 7 мая.

Дмитрий Поликанов отметил, что мошенники даже пытаются выдавать себя за волонтёров, которые помогают людям в условиях борьбы с коронавирусом.

Он напомнил, что волонтёры ОНФ по адресам граждан приходят только по заявкам и по звонку, у них есть соответствующий бедж, а также они называют номер заявителя как кодовое слово. По его словам, всё это необходимо для того, чтобы защитить людей от мошенничества. «У нас было 2-3 случая, когда бдительные люди ловили вместо волонтёров мошенников», - уточнил спикер.

Дмитрий Поликанов подчеркнул, что ОНФ работает над тем, чтобы противостоять мошенничеству. «Мы сделали сообщество «Стоп угроза», где в ролике рассказывается, как избежать мошенничества», - уточнил он.

По его словам, главная задача мошенника – вывести человека из состояния баланса. «В случаях, когда вам что-то предлагают, нужно включать мозг, звонить родственникам и только после этого делать какие-то шаги», - заключил спикер.