184 жителя Псковской области с пневмонией лечатся в горбольнице

15:52, 07 мая 2020, ПАИ

184 жителя Псковской области с пневмонией лечатся в Псковской горбольнице, сообщил врио главврача Денис Сачков на совещании у губернатора 7 мая. Денис Сачков пояснил, что пневмония у этих пациентов связана не только с коронавирусом. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Большая часть - 148 больных с воспалением лёгких - проходят лечение в корпусе на улице Коммунальной в Пскове, остальные 36 - в стационаре на Красноармейской.

Денис Сачков также доложил, что персонал, который работает с пациентами с коронавирусом, благодаря губернатору Михаилу Ведерникову имеет возможность после смены отдыхать на базе отдыха в черте Пскова.