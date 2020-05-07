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Общество

20 тысяч масок передал Александр Котов соцработникам от регионального отделения «Единой России»

Медицинские маски для соцработников, приобретённые региональным отделением партии «Единая Россия», передал председателю областного комитета по социальной защите Ольге Евстигнеевой заместитель секретаря партии, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Здесь 20 тысяч масок, мы приобрели их за счёт личных средств, которые собрали члены партии – жители нашего региона, надеюсь, вам хватит их на длительный период, - отметил Александр Котов, передавая подарок партийцев.  – Вы контактируете в работе с особой категорией населения – с людьми пожилого возраста, мы должны уберечь их здоровье. Работники службы социальной защиты сейчас находятся на передовой – так же, как и врачи, и полицейские. Мы понимаем, что средства защиты сейчас как никогда востребованы. Мы продолжим эту работу и на протяжении сложного кризисного периода будем и дальше изыскивать средства, в том числе и свои личные, чтобы поддержать тех, кто в этом особенно нуждается».

Спикер подчеркнул, что соцработники общаются с ветеранами Великой Отечественной войны и в сегодняшних условиях нередко являются единственным связующим звеном одиноких пожилых людей с внешним миром . «В этом году мы не можем отметить праздник Победы так, как привыкли – в торжественной обстановке с участием ветеранов. Но мы очень хотели бы, чтобы старшее поколение чувствовало заботу, чтобы соцработники могли посещать своих подопечных в обычные часы и дни», - добавил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Ольга Евстигнеева поблагодарила в лице Александра Котова всё региональное отделение партии «Единая Россия»: «Маски нам очень пригодятся. Часть наших учреждений сейчас работает в режиме самоизоляции, несколько готовится к закрытию. Ваш подарок как никогда кстати! Спасибо вам огромное!»

За два прошедших месяца члены партии «Единая Россия» передали в учреждения региона более 300 тысяч масок. Сто тысяч направил в регион для врачей сенатор от Псковской области, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, ещё 200 тысяч приобрели за счёт партийцев регионального отделения. Маски были переданы сотрудникам полиции, медицинских учреждений области, домов престарелых, а также гражданам на улицах населённых пунктов.

В период острого дефицита защитных средств на помощь сотрудникам социальной защиты населения пришли члены Молодёжного парламента – активисты обеспечили многоразовыми масками, сшитыми в домашних условиях, соцработников Палкинского, Пыталовского, Печорского районов. К акции подключились сотрудники аппарата областного Собрания – эти маски отправились в органы соцзащиты Плюсского района. Вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин организовал пошив масок на своём предприятии, за три дня перепрофилировав обувное производство, – тысячу защитных масок он также передал соцработникам.

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