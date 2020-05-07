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Общество

Реконструкция перекрёстка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове продолжается

В Пскове продолжается реконструкция перекрёстка улиц Инженерной и Индустриальной. Работы проводит ООО «ЭкспрессСтрой», пишет комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Масштабные работы стартовали ещё в 2019 году, срок окончания намечен на 28 ноября 2020 года. В перечень подготовительных работ вошли восстановление и закрепление трассы, разборка бортового камня, асфальтобетонного покрытия и щебёночного основания дороги. А также демонтаж остановок, тротуарной плитки, спил и пересадка деревьев.

В настоящее время ведётся устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке перед поликлиникой № 3. После подрядчик приступит к установке бортового камня. Сумма контракта составила около 113,5 млн рублей.

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