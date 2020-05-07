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Общество

Онлайн-совещание губернатора Михаила Ведерникова с главами Бежаницкого и Невельского районов ПАИ покажет в прямом эфире

В четверг 7 мая в 17:30 в администрации Псковской области состоится селекторное совещание губернатора Михаила Ведерникова с главами Бежаницкого и Невельского районов. Псковское агентство информации и ГТРК Псков будут вести совместную прямую трансляцию мероприятия в эфире ПАИ-live из кабинета главы региона.

Дистанционные совещания губернатора с главами муниципалитетов Псковской области в онлайн-режиме будут проходить еженедельно.

Отметим, что дистанционные форматы встреч и совещаний плотно вошли в работу региональных властей в период пандемии коронавируса. В частности дистанционно проходят заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, совещания с медиками, сессии Псковского областного Собрания.

Псковское агентство информации и ГТРК Псков будут вести совместную прямую трансляцию мероприятия в эфире ПАИ-live из кабинета губернатора Псковской области.

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