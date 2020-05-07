Михаил Ведерников поздравил работников радио с профессиональным праздником

21:55, 07 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram поздравил работников отрасли связи и массовых коммуникаций с Днём радио, который отмечается 7 мая.

«Мне кажется символичным, что этот праздник отмечается буквально за два дня до Дня Победы, ведь именно с голосом легендарного диктора Всесоюзного радио, Юрия Борисовича Левитана, у многих ассоциируется 9 Мая, – отметил губернатор. – С тех пор мир изменился до неузнаваемости, но радио сохранило свой уникальный̆ колорит и атмосферу, которые сложно сравнить с другими медиа. И хотя у меня редко получается бывать в эфире, это всегда искреннее удовольствие».

«Благодарю всех, чьи голоса сопровождают жизнь миллионов слушателей̆! Сил вам, вдохновения, благополучия, работы без помех и, конечно, здоровья!» – добавил Михаил Ведерников.