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Общество

Михаил Ведерников поздравил работников радио с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram поздравил работников отрасли связи и массовых коммуникаций с Днём радио, который отмечается 7 мая.

«Мне кажется символичным, что этот праздник отмечается буквально за два дня до Дня Победы, ведь именно с голосом легендарного диктора Всесоюзного радио, Юрия Борисовича Левитана, у многих ассоциируется 9 Мая, – отметил губернатор. – С тех пор мир изменился до неузнаваемости, но радио сохранило свой уникальный̆ колорит и атмосферу, которые сложно сравнить с другими медиа. И хотя у меня редко получается бывать в эфире, это всегда искреннее удовольствие».

«Благодарю всех, чьи голоса сопровождают жизнь миллионов слушателей̆! Сил вам, вдохновения, благополучия, работы без помех и, конечно, здоровья!» – добавил Михаил Ведерников. 

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