В Псковской области оштрафовали священников, проводивших богослужения с участием прихожан

10:31, 08 мая 2020, ПАИ

В Псковской области оштрафовали священников, проводивших богослужения с участием прихожан, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram запрет за посещение храмов.

«Мы с Псковской митрополией отработали формат, при котором на прихрамовых территориях прихожане могли бы участвовать в службах, соблюдая социальную дистанцию, – напомнил глава региона, – и опробовали этот формат в Вербное воскресенье. Очень рассчитывали, что в этом формате пройдут и пасхальные богослужения».

Губернатор отметил, что из-за «нескольких безответственных настоятелей храмов», позволивших проведение служб с участием прихожан внутри зданий, Роспотребнадзор запретил богослужения в таком формате.

«Сегодня ситуация такая же, – пояснил Михаил Ведерников. – Мы с митрополитом Тихоном планировали, что 6 мая, в день Георгия Победоносца, в таком формате тоже можно будет разрешить службу. Но снова в южной части отдельные деятели разрешили службу с участием прихожан. Конечно, они оштрафованы, составлены административные протоколы».

«Но своими бездумными действиями они наказали десятки тысяч ответственных прихожан и большое количество священников, которые рассчитывали встретить этот праздник вместе», – добавил глава региона.

Также Михаил Ведерников ответил на волнующие псковичей вопросы.