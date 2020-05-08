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Видео: Михаил Ведерников ответил на волнующие псковичей вопросы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте продолжил в видеоформате отвечать на волнующие псковичей вопросы, информируя жителей региона о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, губернатор объяснил необходимость введения перчаточного режима и запрета на примерку одежды в магазинах. Кроме этого, Михаил Ведерников сообщил, что оштрафованы священнослужители, которые проводили богослужения с участием прихожан.

Также глава региона затронул темы введения дневных автобусов, отключения отопления, работы «наливаек» и прокомментировал просьбу псковских студентов о снижении стоимости обучения.

Михаил Ведерников сообщил о нюансах празднования Дня Победы и пообещал рассказать о враче, который выходил его в реанимации.

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