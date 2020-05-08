Михаил Ведерников прокомментировал просьбу студентов ПсковГУ о снижении стоимости обучения

10:31, 08 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей в своём Instagram, прокомментировал просьбу студентов Псковского государственного университета о снижении стоимости обучения в связи с переходом на дистанционный формат обучения из-за коронавируса.

«Мы с ректором разговаривали по этому поводу, – отметил он. – Она не может самовольно принять такое решение – это будет нарушением федерального законодательства. Такое решение можно принять только при наличии соответствующих установок от учредителя, то есть от Министерства науки и просвещения».

«Таких установок нет. И я полагаю, что вряд ли они будут», – добавил губернатор.