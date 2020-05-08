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Общество

Михаил Ведерников рассказал о введении дневных автобусов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей в своём Instagram, прокомментировал введение дневных автобусов в Пскове и Великих Луках.

«Есть обращения, когда люди работают посменно и в обед они уезжают, – отметил он. –  Мы вводим автобусное сообщение – один рейс будет в обед. Сделаем так, чтобы работали спаренные автобусы, чтобы не было большого скопления людей».

Фото Андрея Степанова

Губернатор поблагодарил жителей региона за обратную связь. «В том числе касаемо восьмого маршрута. Мы действительно на эти вещи оперативно реагируем, разбираемся с единичными случаями, когда вместо больших автобусов пускают маленькие и в них скапливается большое количество людей», – добавил он.

Дневные автобусы в Пскове и Великих Луках введены с 7 мая. С маршрутами можно ознакомиться здесь>>>.

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