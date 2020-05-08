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Общество

Михаил Ведерников: Если где-то не отключат отопление – пишите главам, не достучитесь – мне

«Если где-то не отключат отопление – пишите своим главам, не достучитесь – пишите мне. Будем реагировать», – прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей в своём Instagram, отключение отопления в Псковской области.

«Я разговаривал с главами, сказал, что очень много обращений по этому поводу», – пояснил он. При этом Михаил Ведерников призвал граждан указывать в обращениях их контактные данные: фамилию, имя и телефон.

Фото Андрея Степанова

«Потому что часто, когда ваше обращение уходит в работу, сотрудники не могут связаться, они пишут вам в direct, но ответа не получают. Поэтому отреагировать на вашу просьбу, решить проблему не всегда получается», – добавил глава региона.

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