Михаил Ведерников – о работе «наливаек»: С теми, кто пытается нарушать закон, мы в ближайшее время разберёмся

10:32, 08 мая 2020, ПАИ

«С теми, кто осознанно и методично пытается нарушать закон, мы в ближайшее время разберёмся раз и навсегда», – прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников работу «наливаек» в обход законодательства, отвечая на вопросы псковичей в своём Instagram.

«Есть указ президента, есть указ губернатора. Были небольшие лазейки в законах – сейчас мы эти моменты скорректируем», – пояснил он.

Также Михаил Ведерников отметил, что на такие объекты выезжают проверки с целью контроля за соблюдением законодательства.