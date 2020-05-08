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Общество

Праздничный салют 9 Мая в Пскове не состоится

Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Пскове не состоится, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей в своём Instagram.

«Мы увидели по майским праздникам, что риск выхода большого количества людей на улицу во время салюта слишком велик, – отметил он. – Поэтому мы приняли решение салют перенести, как и большое количество очных мероприятий».

Фото Дарьи Хватковой

Михаил Ведерников уточнил, что по этой же причине не состоится и пролёт вертолётов. «Поэтому давайте останемся дома, будем смотреть телевизор, тем более что программа действительно обещает быть очень насыщенной и интересной», – сказал он.

Губернатор напомнил, что с праздничной программой можно ознакомиться в социальных сетях в группе «Мы помним, мы гордимся».

«В ближайшее время наша региональная программа появится на сайте администрации Псковской области и на сайте муниципалитета», – добавил Михаил Ведерников.

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