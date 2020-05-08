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Общество

Псковский губернатор пообещал рассказать о враче, который выходил его в реанимации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей в своём Instagram, пообещал рассказать о враче, который выходил его в реанимации.

Михаил Ведерников отметил, что к нему пришло сообщение о том, что практиканты-медики не хотят помогать врачам в больницах во время пандемии коронавируса.

Михаил Ведерников. Фото пресс-службы администрации Псковской области

«У меня был момент в жизни несколько лет назад, когда я семь дней провёл в реанимации, и потом очень хороший врач – врач от Бога – Зинаида Мутовина выхаживала меня в палате интенсивной терапии в течение месяца, – рассказал он. –  Она недавно вышла из декрета, работает с ковидными пациентами, она очень хорошо по этому поводу сказала. Я обязательно сделаю отдельный пост и поделюсь с вами».

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