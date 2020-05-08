Удалённый режим работы впишут в стандартный рабочий день

07:42, 08 мая 2020, ПАИ

В стандартный рабочий день будет добавлена удалённая работа. В Трудовой кодекс будут внесены поправки, пишет газета «Известия».

При этом продолжительность работы не должна превышать 8 часов, как и трудовое время в офисе. Поправки в главу 49.1 ТК РФ готовит фракция «Единой России». Из-за пандемии коронавируса действующие нормы устарели, а права работников защищены недостаточно. В Минтруде также отметили необходимость реформирования законодательства об удалённой работе.

«Глава ТК РФ не охватывает в полной мере новые нюансы этой сферы труда. В частности, одна из проблем — это ненормированность рабочего дня на удалёнке», - отметил первый зампред фракции Андрей Исаев.

По его словам, в законе должны быть прописаны ограничения, которые не позволят работодателю задействовать сотрудника в его личное время. Если подобное происходит, то это должно оплачиваться сверхурочно. Ранее сообщалось, что порядка 10 % россиян работают удалённо.