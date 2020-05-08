8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста

08:44, 08 мая 2020, ПАИ

Краснокрестная общественность 8 мая отмечает Всемирный день Красного Креста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

В 1953 году 8 мая родился основатель Международного Комитета Красного Креста, швейцарский гуманист и выдающийся общественный деятель, лауреат первой Нобелевской премии мира Анри Дюнан.

В России Красный Крест был создан как Общество попечения о раненых и больных воинах в 19 веке. На фронтах Великой Отечественной войны под знаком Красного Креста санитары и медицинские сёстры выносили раненых с поля боя, выхаживали пострадавших в госпиталях.

В этом году Псковскому региональному отделению Российского Красного Креста исполнится 150 лет. Сегодня сотрудники, добровольцы и волонтёры Псковского регионального отделения Российского Красного Креста поздравляют всех ветеранов Красного Креста, участников Великой Отечественной войны, для которых каждый день войны был подвигом во имя спасения защитников Отечества, а также всех, кто связан с деятельностью Российского Красного Креста сегодня. Их немало – почти 2 тысячи членов Красного Креста, более 200 добровольцев.

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца проходит под девизом «Аплодисменты благодарности». Аплодисментами на своих аккаунтах в социальных сетях с хештегом #АплодисментыБлагодарности Вы можете продемонстрировать поддержку и выразить благодарность добровольцам и сотрудникам Красного Креста.