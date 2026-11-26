В Пскове устроят вечеринку с обменом одеждой

12:47, 26 ноября 2026, ПАИ

Финальное мероприятие проекта «Мне некуда это надеть» состоится 27 ноября в 18:30 в креативном пространстве «Лофт» в Пскове. Гостей ждут обмен одеждой, мастер-классы по декорированию вещей, небольшое дефиле, музыка и новые знакомства. Об этом рассказала начальник отдела добровольчества Псковского городского молодёжного центра Кристина Яковлева в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) в Пскове.

Мероприятие задумано как пространство для общения и самовыражения через одежду. «Это возможность людям прийти в тех вещах, которые лежали давно, уже все ждут своего часа и никак он не наступал. И вот он есть – наконец-то можно надеть то, что лежало и ждало», – объяснила она.

В программе запланирован конкурс на лучшую историю наряда. Участники смогут рассказать, с чем связана та или иная вещь и почему она им дорога. Также организаторы проведут мастер-классы по декорированию одежды: гости смогут расписать вещи красками и украсить их стразами.

Кроме того, на мероприятии будет работать зона обмена одеждой. Каждый желающий сможет принести вещи в хорошем состоянии, которые больше не носит, и обменять их на что-то другое или выбрать одежду из предложенного ассортимента.

«Это такая экологическая история», – отметила Кристина Яковлева.

Гостей также ждут небольшое дефиле в новых образах и диджей-сет. Музыка будет сопровождать мероприятие и поможет создать праздничную атмосферу.

Посетить событие можно бесплатно. Для участия организаторы рекомендуют заранее зарегистрироваться: ссылка размещена в анонсе мероприятия в группе Псковского городского молодёжного центра «ВКонтакте». Однако регистрация не обязательна – записаться можно будет и непосредственно на месте.