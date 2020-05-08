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Общество

Доктор Повторейко рассказала псковичам, как правильно носить перчатки

Заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр) врач-пульмонолог Анастасия Повторейко продолжает вести свой блог на сайте Псковского агентства информации. Сегодня она рассказывает, как правильно использовать медицинские перчатки.

«Прежде чем надеть перчатки, руки нужно помыть и, желательно, обработать их антисептиком, - рассказала Анастасия Повторейко. – Самый главный момент – обезопасить от контактных методов заражения. Помимо воздушно-капельного есть несколько путей заражения – инфицированный воздух и контактный путь».

Врач отметила, что необходимо носить перчатки в общественных местах, в частности, при посещении магазина, чтобы обезопасить себя и близких. Однако делать это нужно правильно.

«При ношении перчаток не трогать лицо, вещи, минимизировать касание до открытых продуктов», - отметила врач.

Прежде чем снять перчатки, нужно помыть руки, обработать антисептиком, а затем левой рукой поддеть перчатку, желательно захватив и вторую перчатку.

«Это позволит не касаться наружной поверхности», - рассказала Анастасия Повторейко.

После использования перчатки необходимо утилизировать или обработать в хлорсодержащем растворе.

«После снятия нужно правильно помыть руки, и чем тщательнее обработаем, тем лучше, потому что в перчатках на руках образуется конденсат, который способствует распространению патогенов. Мытье рук – одно из ведущих механизмов предотвращения заражения», - добавила врач, призвав псковичей беречь себя и своих близких.

Ранее доктор Анастасия Повторейко рассказала, что коронавирус имеет тот же класс патогенности, что и холера. 

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