8 мая 1945 года: подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии

11:01, 08 мая 2020, ПАИ

В этом году псковичи вместе со всей страной будут отмечать 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии важной даты Псковское агентство информации представляет материалы, в которых рассказывает читателям об основных событиях Великой Отечественной войны, происходивших в апреле–мае 1945 года.

Танкисты 1-го Украинского фронта разгромили штаб группы армий «Центр»

В этот день 75 лет назад части Красной Армии шли на помощь восставшей Праге. В ночь на 8 мая советские танкисты перехватили отступавший штаб командующего группой армий «Центр». «Заметив в полумраке длинную неприятельскую колонну автомашин, командир танкового полка подполковник Гребенников с ходу атаковал противника, - писал генерал армии Лелюшенко. - Буквально за несколько минут штаб генерал-фельдмаршала Шернера перестал существовать. На улицах города Жатеца разыгралось нечто вроде бумажной метели: ветер кружил и раскидывал во все стороны охапки штабных документов. Большинство гитлеровцев сдалось в плен, в их числе 9 генералов. Теперь войска Шернера, действовавшие перед 1, 2 и 4-м Украинскими фронтами, оказались без централизованного управления».

Завершающие бои в Восточной Пруссии

В Восточной Пруссии добивали противника части 3-го Белорусского фронта. Маршал Баграмян вспоминал: «Завершающий удар мы готовили с исключительной тщательностью, принимали все меры, чтобы он обошелся без серьезных потерь. Не успели мы развернуть наступление в полную силу, как мне позвонил генерал Антонов и передал указание Сталина - во избежание ненужного кровопролития предъявить прижатым к морю гитлеровским недобиткам ультиматум. 8 мая мы разбросали в расположении немецких войск листовки с текстом подписанного мною ультиматума, которым фашистам предписывалось сложить оружие».

Подготовка к церемонии капитуляции Германии

В Карлсхорсте (пригород Берлина) в 22 часа 43 минуты по центрально– европейскому времени подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Так написано во всех календарях, хотя на самом деле, как пишет Г.К. Жуков, принимавший участие в этой церемонии, подписание акта было завершено в 0 часов 43 минуты по местному времени. В США и Великобритании о капитуляции было объявлено уже 8 мая, уже происходили демонстрации, по радио выступили Черчилль и Трумэн. Советское же радио весь день рассказывало о боях за Либаву, о подписке на новый заем и сообщило о капитуляции лишь в ночь на 9 мая. Как в старости говорил Вячеслав Молотов: «Я думаю, Сталин опасался, как бы нас не надули, не подвели союзники. А то еще куда-нибудь затянут, какую-нибудь бяку устроят».

Преступления в Освенциме

Советские газеты публикуют сообщение государственной комиссии «О чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме». По подсчетам комиссии «гитлеровские бандиты убили в Освенциме более 4 миллионов человек».

Источники: Память народа 1941-1945, ТАСС, «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи» Сульдин А. В.