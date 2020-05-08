Псковичей приглашают спеть песню «День Победы» на разных языках

10:03, 08 мая 2020, ПАИ

9 мая песню «День Победы» споют на 60 языках стран мира. Организаторы акции «День Победы» на разных языках» впервые собрали более ста переводов песни.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», акция пройдёт 9 мая на сайте pobeda-2020.ru. Там будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира. Люди смогут выбрать свой язык, исполнить песню «под минус», записать видеоролик с помощью сервиса на сайте или мобильного телефона и выложить его в сеть.

Заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии Сергей Гусев пригласил псковичей принять участие в акции.

«Общее исполнение песни «День Победы», ставшей настоящим гимном нашей Великой Победы, для каждого на своём родном языке, поможет нам, несмотря на самоизоляцию и действующие ограничительные меры, вновь почувствовать это уникальное чувство единения, ощутить силу единой России. Надеюсь, жители Псковской области активно присоединятся к этому проекту», - отметил Гусев.

В акции планируют принять участие космонавты экипажа МКС, военные в Сирии, звёзды российской эстрады – Лев Лещенко, Николай Басков, Надежда Бабкина, Михаил Галустян и другие, а также жители более 60 стран.

В сети уже появилось множество видеороликов, где жители национальных регионов России и других стран исполняют гимн Победы. Например, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков исполнил песню на башкирском языке. На узбекском и русском языках её спел солист Государственного академического большого театра им. А. Навои Рахим Мирзакамалов.

Проект реализуется по инициативе оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». Партнёрами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтёры Победы».

А «Катюша» стала самой популярной военной песней у жителей Северо-Западного федерального округа.