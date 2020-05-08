«Катюша» стала самой популярной военной песней у жителей СЗФО

08:27, 08 мая 2020, ПАИ

Аналитики определили самую популярную военную песню у жителей СЗФО. Ей стала песня «Катюша», пишет аналитический центр «ЦИИ».

В преддверии 75-летия Победы в России стартовал Международный онлайн-марафон «МузыкаПобеды.рф». Его организаторы запланировали установить рекорд России по самому массовому исполнению песни «День Победы» всеми жителями страны.

Для определения самой популярной песни были проанализированы поисковые запросы россиян с 1 по 30 апреля. Самой популярной стала песня «День Победы», которую искали более 520 тысяч раз. «Катюшу» искали более 500 тысяч раз. Третье место в рейтинге заняла песня «Журавли», которую искали более 220 тысяч раз.

Жители СЗФО чаще искали песню «Катюша», песня «День Победы» заняла второе место, а третье место – «Журавли». Больший интерес к песне «День Победы» среди СЗФО у жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Жители России могут установить на гудок песни военных лет. Об онлайн-акциях, проводимых в честь 75-летия Победы, можно узнать здесь.