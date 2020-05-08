Александр Котов станет гостем прямого эфира ПАИ-live

10:04, 08 мая 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем прямого эфира ПАИ-live в пятницу, 8 мая, в 11:00.

Разговор пойдёт о том, как строится работа регионального парламента во время действия ограничительных мер, об усталости псковичей от самоизоляции, достаточна ли поддержка малого и среднего бизнеса, заморожена ли политическая жизнь в регионе, что придётся менять в система здравоохранения.

Прямая трансляция будет осуществляться на сайте Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ «ВКонтакте».