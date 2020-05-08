Завершилась шестилетняя реставрация скульптуры «Родина-мать зовёт!»

10:29, 08 мая 2020, ПАИ

В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане завершились реставрационные работы, которые проводились поэтапно с 2014 года. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Реставрация скульптуры «Родина-мать зовет!» не проводилась с момента его открытия в 1967 году. В рамках реконструкции была проведена масштабная реставрация самого монумента, обустроен современный парк Победы у подножия Мамаева кургана с доступностью для маломобильных граждан.

Монумент «Скорбящая мать» в деревне Замошье Плюсского района также отремонтирован к 75-летию Победы.