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Общество

Завершилась шестилетняя реставрация скульптуры «Родина-мать зовёт!»

Реставрационные работы проводились поэтапно с 2014 года. Фото: Государственная дума Федерального собрания РФ.

В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане завершились реставрационные работы, которые проводились поэтапно с 2014 года. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Реставрация скульптуры «Родина-мать зовет!» не проводилась с момента его открытия в 1967 году. В рамках реконструкции была проведена масштабная реставрация самого монумента, обустроен современный парк Победы у подножия Мамаева кургана с доступностью для маломобильных граждан.

Реставрация скульптуры «Родина-мать зовет!» не проводилась с его открытия в 1967 году.

Монумент «Скорбящая мать» в деревне Замошье Плюсского района также отремонтирован к 75-летию Победы.

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