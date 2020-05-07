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Общество

Монумент Скорбящей матери в плюсской деревне Замошье отремонтирован в срок

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Монумент «Скорбящая мать» в деревне Замошье Плюсского района отремонтирован к 75-летию Победы. 7 мая результат двухмесячных работ оценил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Сейчас о минувшем ремонте напоминают только собранные к погрузке стремянки и инструменты. Площадка убрана, туи и можжевельники посажены – всё готово в срок. Отделочные работы и благоустройство завершились накануне, после чего чёрные гранитные плиты с именами погибших установили взамен белых мраморных – на них шрифт крупный и более читаемый.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«Работу выполнили качественно. Молодцы! – оценил итог Александр Котов. – Хорошо, что удалось восстановить монумент, как и планировали, к 9 Мая. Теперь люди могут прийти сюда и отдать дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной воны, – своим землякам и родным. Жаль, что сейчас невозможно провести памятные мероприятия так, как это обычно бывает накануне Дня Победы, но ситуация когда-то изменится, и всё снова будет. Спасибо губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за то, что он оказал помощь в этом благородном деле!»

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

В прошлый раз Александр Котов был в Замошье 4 марта. Тогда решение о проведении ремонта уже было принято. Ранее на имя председателя областного Собрания депутатов жители деревни, руководства района и городского поселения написали обращение с просьбой о помощи: за два десятилетия фигура Скорбящей матери покрылась глубокими трещинами, ремонт оказался не по силам муниципалитету. На важность реконструкции мемориала спикер обратил внимание Михаила Ведерникова – в преддверии праздника оргкомитет под руководством главы региона сформировал целый ряд мероприятий по приведению братских захоронений и памятных мест в порядок. Губернатор поддержал предложение и выделил необходимую сумму из резервного фонда.

Мемориальный комплекс в Замошье был создан в советские годы на месте трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 14 января 1944 года отряд карателей ворвался в деревню, людей собрали в каменных амбарах и заживо сожгли. Жертвами стали 107 местных жителей, среди которых были 40 детей и 36 женщин. В живых остались 13 человек.

После войны на месте перезахоронения установили крест, 20 лет назад его заменил монумент «Скорбящая мать» и плиты с высеченными именами погибших.

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