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Общество

Александр Котов стал гостем ПАИ-live (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире ПАИ-live расскажет о работе регионального парламента во время действия ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Также ведущий эфира Александр Машкарин поговорит с Александром Котовым об усталости псковичей от самоизоляции, мерах поддержки малого и среднего бизнеса и политической жизни в регионе.

Прямая трансляция доступна и в официальной группе ПАИ «ВКонтакте».

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