Александр Котов стал гостем ПАИ-live (ПРЯМОЙ ЭФИР)

11:02, 08 мая 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире ПАИ-live расскажет о работе регионального парламента во время действия ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Также ведущий эфира Александр Машкарин поговорит с Александром Котовым об усталости псковичей от самоизоляции, мерах поддержки малого и среднего бизнеса и политической жизни в регионе.

Прямая трансляция доступна и в официальной группе ПАИ «ВКонтакте».