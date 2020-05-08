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Общество

Открытки о Великой Победе нарисовали осуждённые исправительной колонии Себежского района

Фото: УФСИН России по Псковской области.

В колонии Себежского района осуждённые нарисовали открытки о Великой Победе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Осуждённые ИК-6 в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в мероприятии под названием «Рисуем Победу». Мероприятие организовано для сохранения памяти ветеранов, об их мужестве и подвигах.

«Практически каждую семью в нашей стране затронула эта беда, и у многих осуждённых тоже есть близкие, память о которых хранится в их сердцах», - отметил начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными ИК-6 Виталий Антонов.

О работе одного из подразделений УФСИН, необычных случаях и особенностях работы рассказала Псковскому агентству информации начальник ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Псковской области Алёна Демидова.

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