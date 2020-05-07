Браслеты и театр: как сотрудники ФСИН помогают наладить жизнь осуждённым

20:39, 07 мая 2020, ПАИ

Контроль, надзор, электронные браслеты, профилактические беседы, психологи, трудоустройство, даже театр и музеи – так сотрудники уголовно-исполнительной инспекции помогают осуждённым вернуться к нормальной жизни. О необычных случаях и особенностях работы рассказала Псковскому агентству информации начальник ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Псковской области Алёна Демидова.

Больше всего условно осуждённых

«Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции – это такой, как я говорю, универсальный солдат, который имеет очень много направлений в своей служебной деятельности, и как он с этими задачами справляется – такой и результат», – говорит Алёна Демидова.

Уголовно-исполнительная инспекция отвечает за те виды наказаний и меры уголовно-правового характера, которые не связаны с изоляцией от общества. Подучётные инспекторов – это обычные люди, которые ходят в магазин, на работу, учатся, но тем не менее у них есть за плечами судебный приговор, который они должны исполнять.

Если в прошлом году в Псковской области прошло по учётам инспекции 5 248 осуждённых всех категорий, то в первом квартале этого года – уже 3 203. Условное осуждение наиболее распространённое – 1 000 человек состояли на учёте в области на начало мая. Статьи совершенно разные: это кражи, невыплата алиментов. Отбывают наказание и за бытовые преступления.

«Политика государства такова, чтобы оставлять человека на свободе, не прерывать его социальные связи, – заметила начальник уголовно-исполнительной инспекции. – Он продолжает жить в обществе, работать, жить с семьёй. Наша задача – исправить осуждённого, предотвратить, убедить его встать на путь исправления, и тогда мы получаем удовлетворение от нашей работы. Но есть и те, кто отправляется в места лишения свободы».

По решению суда каждый условно осуждённый должен посещать инспекцию один-два раза в месяц. Также сотрудник инспекции проверяет своего подопечного по месту жительства и работы. Часто по домам сотрудник инспекции ходит вместе с участковым уполномоченным полиции. Помогает сотрудникам и психолог.

«Психолог, поработав с осуждённым, может дать рекомендации, в какой форме возможна воспитательная работа с тем или иным лицом, – отмечает Алёна Демидова. – Кому-то важно убеждение, к кому-то нужен твёрдый подход, у кого-то есть материальные трудности, и помощь в трудоустройстве поможет ему и его семье, в том числе встать на путь исправления».

В качестве меры поощрения инспекция вправе направить в суд ходатайство о досрочной отмене условного осуждения. А если осуждённый ведёт себя плохо и регулярно привлекался к административной ответственности, то инспекция вольна ходатайствовать о замене условного срока на реальный – человека отправят в места лишения свободы.

Больше всего людей, которые находятся под наблюдением инспекции, в Пскове, Великих Луках и Острове. Ещё почти по 100 человек находится в Невеле, Порхове, Опочке.

Исправляют трудом

«Обязательные и исправительные работы – тоже наши неизменные виды наказаний. На исправительных работах у нас было на начало мая 324 и обязательных 193 осуждённых. Обязательные работы – это безвозмездный труд, направленный на общественно-полезные работы. Как правило, человек приходит в организацию и выполняет работы, не связанные с какой-либо квалификацией. В основном эта работа направлена на благоустройство города», – поясняет собеседница.

На исправительных работах осуждённый может работать по своему основному месту работы, но из зарплаты будут удерживаться проценты, установленные приговором суда, в доход государства. Если осуждённый не имеет работы, то его трудоустроит инспекция в зависимости от его имеющихся знаний, навыков и опыта работы.

С привязкой к электронному браслету

Часть подопечных – люди с электронными средствами контроля, так называемыми электронными браслетами: они похожи на часы, которые надеваются на ногу и с помощью GPS-сигнала отслеживают местоположение осуждённого.

«Как правило, устанавливают запреты на выезд за пределы муниципального образования, на посещение массовых мероприятий, на выход в ночное время и так далее. Но есть и та часть подучётных, которые ещё не осуждены, но являются подозреваемыми или обвиняемыми. Таким людям устанавливается мера пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий. Им суд может ограничить прогулки, установить время на учёбу в определённые часы. С начала 2020 года под домашним арестом находилось 48 человек, на данный момент состоит 35», – поясняет Алёна Демидова.

Электронные браслеты называются СЭМПЛ – система электронного мониторинга подконтрольных лиц. Они бывают двух видов: СКУ и МКУ. СКУ – это браслет и большой блок с телефонной трубкой, которая устанавливается в доме. Такой браслет следит, чтобы человек не выходил из дома, кроме установленных часов. А МКУ берёт больший радиус действия, его применяют к осуждённым, которым запрещено покидать пределы муниципалитета. Он состоит из браслета и портативного маленького прибора, который носится в кармане.

Конечно, такие браслеты нет-нет да и пытаются снять.

«Подозреваемые и обвиняемые решаются на это, как правило, зная, что суд вынесет серьёзный срок», – рассказала Алёна Демидова.

Побег сразу отражается на мониторе, а беглеца объявляют в федеральный розыск. Как правило, его находят и отправляют под стражу.

Например, под домашним арестом на юге Псковской области находился человек по статье 228 УК РФ (сбыт наркотиков в крупных размерах). Перед вынесением приговора он срезал ремень после 21:00 и покинул место жительства. Сообщение отправили следователю, преступника объявили в федеральных розыск. Нашли через пару недель в деревне в полузаброшенном доме в состоянии алкогольного опьянения.

«Наверное, зная, что ему вынесут длительный срок, он решил погулять напоследок», – отмечает Алёна Демидова.

И в районах, и в Пскове за осуждёнными сотрудники следят по мониторам. Если вдруг осуждённый попытается снять браслет, разрежет или открутит гайки – любое механическое вмешательство в браслет отображается тревожным красным сообщением на мониторе. Если оно появляется, на место жительства отправляется сотрудник. Иногда оказывается, что кто-то просто вышел покурить или в магазин.

Бывают и забавные случаи. Так, в одном из районов мужчина, осуждённый к ограничению свободы, ушёл за грибами в лес и потерялся. Вечерело. После 9 часов вечера он позвонил дежурному инспектору и сказал: мол, так и так, я заблудился.

«Посмотрели по монитору – он действительно находился в какой-то болотистой местности и шёл в другом направлении от деревни. Мы подключили сотрудников полиции, выехали на место, один по монитору отслеживал и направлял, куда идти, правее или левее. Так его вывели на тропу к сотрудникам инспекции и полиции», – вспомнила историю начальник УИИ.

Индивидуальный подход к каждому

На каждого сотрудника инспекции приходится разное количество осуждённых. Например, в Пскове и Великих Луках самое большое количество – около 100 человек на одного сотрудника, в маленьких районах, например в Усвятах, – до 30 человек, в Дно – 65.

«Как можно со всеми совладать? Как за всеми уследить и поговорить?» – не удержалась я от вопроса.

«Не все же отрицательно характеризуются: у многих есть работа, семья, и они проявляют дисциплинированность и соблюдают все предписания суда. Но некоторых приходится проверять каждую неделю. Наш контингент сложен в чём? Он находится не в замкнутом пространстве. Здесь ты как жил – так и продолжаешь жить. У тебя есть Иванов–Петров–Сидоров в друзьях, которые и сподвигли на ту кражу. Они никуда не делись. Поэтому здесь важна воспитательная и профилактическая работа, направленная на изменение жизненных ориентиров «работа, семья, жизнь», – говорит Алёна Демидова.

По мнению начальника инспекции, несовершеннолетние в большинстве своём оступились, потому что предоставлены сами себе. Как правило, они живут в неблагополучных семьях, где родители не занимаются их воспитанием.

«В прошлом году – в Год театра – администрация области и комитет по культуре пошли нам навстречу и разрешил нашим несовершеннолетним подопечным бесплатно посетить музеи и театры в Псковской области. Когда мы привели их в театр, 16-летние подростки были ошеломлены: они были в театре впервые и никогда такого не видели!» – поделилась Алёна Демидова.

В последнее время, как отметила собеседница, наблюдается чёткая тенденция к снижению числа несовершеннолетних, проходящих по учётам. И это не может не радовать.

Сотрудничает инспекция и с волонтёрскими организациями. Например, организовывают поездки с несовершеннолетними ребятами в приюты для животных, проводят для них спортивные и культурно-массовые мероприятия.

«Сначала ребёнок как ёршик, ему ничего не надо, посмеивается: мол, что я, там собак ваших кормить буду? Но собаки тоже разные. И когда это животное виляет хвостом и облизывает тебя с ног до головы, то видишь, что там, в этом мальчишечьем сердечке, что-то ёкнуло, не такой уж он и ершистый. Так же со взрослыми осуждёнными. Например, в одном их районов у нас была женщина-отсрочница, у неё несколько детей, в отношении самого первого ребёнка она была лишена родительских прав. Встала к нам на учёт, наши сотрудники вместе с соцзащитой взяли эту женщину под опеку. Через полгода она трудоустроилась, привела в более-менее нормальный вид жильё и восстановилась в родительских правах – вернула старшего ребёнка», – делится очередной историей Алёна.

В работе с людьми, уверена руководитель учреждения, главное – индивидуальный подход, понять человека и помочь ему.

«Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции – это специалист широкого профиля, и огромную роль в этой работе играет накопленный опыт. Сотрудник должен полюбить свою работу, к ней невозможно сухо относиться: если ты вник, с душой погрузился в работу – ты работаешь долгое время. Но если это не твоё, ты понимаешь это в течение года – такие сотрудники здесь не задерживаются. И я горжусь теми сотрудниками, которые любят свою работу и отдаются ей без остатка», – заключила начальник ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Псковской области Алёна Демидова.